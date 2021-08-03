Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (3)
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Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (3)

Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

ŞÜPHELİ TUTUKLANDIDenizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
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