Denizli'de ev ve depo baskını; 400 litre kaçak içki ele geçirildi
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Denizli'de ev ve depo baskını; 400 litre kaçak içki ele geçirildi

07.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:33
Denizli'de ev ve depo baskını; 400 litre kaçak içki ele geçirildi

DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince ev ile depoya düzenlenen operasyonda 400 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince ev ile depoya düzenlenen operasyonda 400 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah, kaçak içki üretimi ve satışının yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında, B.K. gözaltına alındı. B.K.'nin ev ve deposunda yapılan aramalarda, bandrolsüz olduğu belirlenen 400 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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