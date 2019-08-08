Denizli'de deprem: AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde AFAD'a göre 6, Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını duyurdu.
08.08.2019 15:58
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com