Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık
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Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık

Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık
Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi'ni namağlup bitirerek tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, "Emeklerimizin karşılığını aldık.

Türkiye Basketbol Ligi'ni namağlup bitirerek tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, "Emeklerimizin karşılığını aldık. Uzun bir yoldan geldik. Çok değerli bir ligde şampiyonluğa ulaştık" dedi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Düzce Merkez Spor Salonu'nda geçen cumartesi karşılaştığı Connect Travel Düzce Basketbol'u 102-73 mağlup ederek şampiyon oldu. ING Basketbol Süper Ligi'ne namağlup olarak yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, karşılaşmanın ardından kupasını alırken oyuncu ve teknik kadro düzenlenen törende büyük mutluluk yaşadı.

ZAFER AKTAŞ: EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIKMerkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş duygularını dile getirirken, "Emeklerimizin karşılığını aldık ve kupamıza kavuştuk. Uzun bir yoldan geldik. Çok değerli bir ligde, çok değerli takımların olduğu, değerli hocaların olduğu bir ligde ve çok değerli oyuncuların olduğu bir ligde şampiyonluğa ulaştık. Oyuncularımı, teknik ekibimizi, yönetimimizi canıgönülden kutluyorum. Denizli halkına hayırlı uğurlu olsun bu şampiyonluk. Umarım önümüzdeki yıllarda ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.ÜMİT SONKOL: HEDEFİMİZE ULAŞTIKTakım kaptanı Ümit Sonkol ise 15'te 15 yaparak şampiyon olduklarını kaydederek, "Çok mutluyuz. Bütün sezon bunun için uğraştık. Aslında 2 yıldır uğraşıyoruz. Sonunda hedefimize ulaştık. Kupamızı da aldık. Bundan sonra hedefimiz Süper Lig'e iyi bir kadro ile başlamak olacak. Lig bu sene çok kaliteliydi. Herkesin herkesi yendiği bir lig oldu. Bu ligi 15'te 15 yaparak bitirmek bize nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık
Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık
Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık
Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

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