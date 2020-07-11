Denizde yüzerken tabanca buldu
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Denizde yüzerken tabanca buldu

Antalya'da denizde yüzen kişinin bulduğu tabanca polise teslim edildi.

11.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:36

Antalya'da denizde yüzen kişinin bulduğu tabanca polise teslim edildi.

Konyaaltı Sahili'ndeki 23 No'lu plajda denizde yüzen Eda Svetlana Ulukaş, zeminde silah olduğunu gördü.

Ulukaş'ın tabanca olduğunu söylemesi üzerine sahildeki Kutay Ulucan, silahı su altından çıkardı.

İhbar üzerine sahile gelen polisler, tabancayı incelemek üzere teslim aldı.

Ulukaş, gazetecilere, ilk gördüğünde tabancayı oyuncak sandığını söyledi.

Denizde yüzerken tabanca buldu

Kaynak: AA

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