Denizaltıda çıkan yangında ölen 14 asker için Putin'den açıklama: Rusya ve ordumuz için büyük kayıp
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus denizaltısında çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." dedi. Norveç, "Yanan denizaltından radyasyon sızıntısı saptanmadı." açıklamasında bulundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus denizaltısında çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." dedi.
Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle rutin programını iptal eden devlet başkanı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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23:22 Denizaltıda çıkan yangında ölen 14 asker için Putin'den açıklama: Rusya ve ordumuz için büyük kayıp