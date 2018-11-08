Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kadrosundan Çıkarılan Deniz Çakır'ın Aldığı Kilolar Herkesi Şaşırttı
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılan ve Güvenç Dağüstün ile mutlu bir ilişkisi olduğunu söyleyen Deniz Çakır, aldığı kilolarla şaşırttı.
'Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz' dizisinden ayrılan Deniz Çakır, geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Güzel oyuncunun aldığı kilolar ise gözlerden kaçmadı.
ALDIĞI KİLOLAR ŞAŞIRTTI
Meslektaşı Sermiyan Midyat'ın 'Sermiyan Midnight' adlı gösterisini izlemeye gelen Deniz Çakır'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. 9 aydır Güvenç Dağüstün ile birlikte olan Deniz Çakır, her şeyin yolunda olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti.
ÖZEL HAYATI KARİYERİNE ENGEL OLDU
Başarılı oyuncu Deniz Çakır, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin eşi Meryem Çakırbeyli karakterine hayat vermişti. Oyuncunun diziden ayrılmasında özel hayatını gündemde yaşamasının etkisi olduğu iddia edilmişti.
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Kilolu kadın seven erkek ağır açtır ya belli bölgeler tamam ama geneli kilolu iğrençCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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hicte bos kalmiyor. . . dibine tutmus deniz. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Deniz Çokyer olmuş hahahahaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tüp bebek tedavisi sismanlatiyoCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Zayıf hâli daha güzeldi. Bence biraz kilo ver denizCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır