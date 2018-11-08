Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kadrosundan Çıkarılan Deniz Çakır'ın Aldığı Kilolar Herkesi Şaşırttı

'Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz' dizisinden ayrılan Deniz Çakır, geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Güzel oyuncunun aldığı kilolar ise gözlerden kaçmadı.

ALDIĞI KİLOLAR ŞAŞIRTTI

Meslektaşı Sermiyan Midyat'ın 'Sermiyan Midnight' adlı gösterisini izlemeye gelen Deniz Çakır'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. 9 aydır Güvenç Dağüstün ile birlikte olan Deniz Çakır, her şeyin yolunda olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Deniz Çakır'ın Son Hali

ÖZEL HAYATI KARİYERİNE ENGEL OLDU

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin eşi Meryem Çakırbeyli karakterine hayat vermişti. Oyuncunun diziden ayrılmasında özel hayatını gündemde yaşamasının etkisi olduğu iddia edilmişti.