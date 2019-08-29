Denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

29.08.2019 13:54

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde Sakarya'da etkinlik yapıldı.

Arifiye ilçesinde Gölbaşı Park'ta düzenlenen etkinlikte 100 yükümlü çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe katılan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, yükümlülerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra temizlik çalışmasına katılan Dursun, sağladıkları katkı dolayısıyla yükümlülere ve görevlilere teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erhan Sağlam, Cumhuriyet Savcısı Emrullah Eryılmaz, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA