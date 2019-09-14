Demirtaş'ın avukatları: Türkiye, AİHM kararını uygulamazsa Avrupa Konseyi'nden çıkartılabilir
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın savunma grubundaki avukatları müvekkileriyle ilgili açıklama yaptı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 Eylül'deki tahliye kararını hatırlatan avukatlar, Demirtaş'ın denetimli serbestlikten yararlanabileceğini kaydetti.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunma grubundaki avukatları müvekkileriyle ilgili açıklama yaptı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 Eylül'deki tahliye kararını hatırlatan avukatlar, Demirtaş'ın denetimli serbestlikten yararlanabileceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle