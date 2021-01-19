Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe 21 Ocak maç saati değişecek mi? Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 20. haftasının son maçı Sivasspor-Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kim? Maçın ilk 11'i açıklandı mı? Mesut Özil forma giyecek mi?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 21 Ocak Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Maç saatinin değişmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama mevcut değil. Fakat yoğun hava şartları nedeniyle maç saatinin değişebileceği yönünde bazı tahminler var. Önceki senelerde de kış aylarında hava koşulları nedeniyle bazı maçlar ertelenmişti ve sonradan oynanmıştı. Lakin bu maç için henüz kesin bir karar alınmadı. Dediğimiz gibi henüz resmi bir açıklama mevcut değil. İlerleyen günlerde sayfamızı güncelleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

CEMİL KAYHAN(Temsilci)

MUKADDER KARDİYEN(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)