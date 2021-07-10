"Demir eksikliği doğru beslenme ile giderilebilir"
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"Demir eksikliği doğru beslenme ile giderilebilir"

'Demir eksikliği doğru beslenme ile giderilebilir'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliğinin doğru beslenme ile giderilebileceğini belirten uzman diyetisyen Dilek Sivri, "Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir.

Halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliğinin doğru beslenme ile giderilebileceğini belirten uzman diyetisyen Dilek Sivri, "Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, demir eksikliğini doğru beslenmeyle önleyebilmek için demir açısından zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sivri, "Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir. Ayrıca; kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut, barbunya gibi), kuru meyveler (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma gibi) pekmez, yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem gibi), yeşil yapraklı sebzeler (roka, ıspanak, pazı, maydanoz, nane, brokoli, dereotu gibi) gibi hayvansal olmayan gıdalara her gün beslenmede yer verilmelidir" diye konuştu.

"DEMİR EMİLİMİNİ ARTTIRAN BESİNLER TÜKETİN"

Demir eksikliğinin, demir içeriği yüksek besinleri tüketerek engellenebileceğini ve diyette yapılan birkaç değişiklikle demir emiliminin artırabilir olduğunu ifade eden Sivri, "Bunun için demir içeren besinler kuşburnu, biber, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kavun gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketilmelidir. Pratik olarak ana öğünlerde mevsiminde salata tercih edilebilir. Mayalı ekmek tüketimi demir emilimini artırdığı için tüketilebilir, börek ve çörek gibi diğer unlu besinler mayalandırılarak tüketilebilir. Kepek ekmek yerine çavdar ya da tam buğday ekmeği tercih edilebilir" dedi.

Sivri, çayda bulunan tanenler demirin vücutta emilimini azaltabileceğinin altını çizen Sivri, "Yeterli ve dengeli beslenen sağlıklı bireylerde çay içimiyle demir eksikliği görülmez. Ancak riskli bireylerin (yaşlılar, çocuklar, gebeler ve demir eksikliği anemisi hikayesi olanlar) çayı açık olarak öğünlerden 1-2 saat sonra dilerlerse limonlu olarak günde 1-2 fincan olarak tercih edebilirler" ifadelerini kullandı.

Demir eksikliği belirtilerinin beslenmeyle iyileştirilemediği durumlarda doktor tavsiyesi ile takviye alınabileceğini belirten Sivri, demir takviyeleri kullanımından sonra görülen kabızlığı önlemek için ise mevsiminde taze sebze ve meyve, kuru baklagil, kuru meyveler ve su tüketimi artırılması gerektiğini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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