Demet Akalın: 'deha'ya madilik yaptım!'

05.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:48

Ünlü sanatçı Deha Bilimlier geçtiğimiz gün Muamma Ataşehir'de muhteşem bir performansa imza attı.

Demet Akalın'la yaşadığı küslüğü soran basın mensuplarına Muamma Ataşehir'de yanıt veren Bilimlier; 'Demet'le Yekten şarkısı yüzünden küsmüştük ancak geçen hafta sahneden benim gururumu okşayan şeyler söyledi. Madilik yaptım ona, ona rağmen arkamdan tek bir kelime etmedi. Çok düzgün çocuk. Çok ayıp ettim' dedi. Öyle barıştık' diye konuştu.

'Yekten' şarkısı Deha Bilimlier'in vokalisti Bade Derinöz'e ait ve Deha Bilimlier single olarak çıkartacaktı. Akalın, bu şarkıya Deha ile düet yapmak istediğini ancak kendi albümünde olmasını istediğini söyleyerek şarkıyı aldı ancak Deha ile değil Haktan ile düet yapmıştı. İkilinin arası bu yüzden açıktı. Demet Akalın geçtiğimiz hafta sahne aldığı mekanda Deha'dan özür dileyerek buzların erimesine sebep olmuştu.

Kaynak: Bültenler