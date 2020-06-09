"Dekonstrüksiyon" isimli sergi açıldı Türkiye ve Orta Doğu'dan 41 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Dekonstrüksiyon" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye ve Orta Doğu'dan 41 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Dekonstrüksiyon" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koşuyolu'ndaki Kelimat Sanat Evi'nde açılan sergi, tüm dünyada yayılan yeni tip koronavirüs sürecinde kazanılan yeni bakış açısıyla sanatın ve sanat eserinin tekrar izlenmesi gerekliliği düşüncesinden hareketle sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.

Sergi küratörü Aliye Selin Berberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak açıldığını belirterek, "Sergide Türk ve Orta Doğu'dan 41 sanatçının yaklaşık 60 eseri bulunuyor. Resim, heykel ve fotoğrafların yer aldığı karma bir sergi. Kelimat Sanat Evi bu projeyle koronavirüs sürecinin ardından uzun bir aradan sonra ilk kez reel bir sergiyi izleyicilere sunuyor." dedi.

"Sanat eserinin kullanılan sözlü bir dili yok, sözsüz bir dili var"

Berberoğlu, "dekonstrüksiyon" isminin kavram olarak dilin, hakikati ifade etmekte yetersiz olduğu fikrinden harekete geçerek seçildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tüm modern düşünce yapısını sorgulamamızın kapısını açan dekonstrüksiyon metoduyla, sözsüz dile sahip olan sanat eserinin varlığındaki hakikatin gücü ortaya çıkmıştır. Sergide bulunan 41 sanatçının eserlerinin özü, izleyicilerle buluşmayı ve kendini açığa çıkarmayı beklemekte. Modern düşünce bizi basit diyalektiklere yönlendiriyor. İyiyi kötüyle, güzeli çirkinle anlayabiliyoruz. Bu sefer anlamların kendisi aradaki farka indirgenmiş oluyor ve haliyle hakikatten uzaklaşıyoruz. Ancak sanat eseri bu noktada güçlenerek çıkıyor. Çünkü sanat eserinin kullanılan sözlü bir dili yok, sözsüz bir dili var. Siz baktığınızda zaten o size kendi hakikatini açıyor ve görmek isterseniz siz zaten görüyorsunuz."

Normalleşme sürecinin de insanların attığı adımlarla olacağını ifade eden Berberoğlu, "Biz o yüzden reel bir sergi yapmak istedik. Galerinin her gün düzenli olarak dezenfeksiyonu yapılıyor. Kişisel koruyucular girişte ziyaretçilerimizi karşılıyor. Maskesiz girilmiyor ve sosyal mesafeyi koruyarak ziyaretlerimizi gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

Berberoğlu, Doğu sanatına sırt dönülmemesi gerektiğinin de altını çizerek, Kelimat Sanat Evi'nin bu alandaki vizyonunu önemsediğini dile getirdi.

"Sanat dışarıya doğru daha sağlıklı olmak için çok önemlidir"

Sergide eseri yer alan ressam Sibel Okumuş Toros da tüm dünyada etkili olan salgından normale dönüşü sağlayacak tek şeyin sanat olduğunu dile getirerek, "Yemek, içmek, gezmek ve tozmanın bizi normalleştireceğini düşünmüyorum. Bizi en normale döndürecek şey sanattır. Bu da insanların bütün unutmuş olduğu duyguları harekete geçirecektir. O yüzden sergilerin hiçbir zaman durmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ressam İpek Mursaloğlu ise tüm dünyada insanların kendi iç dünyalarına döndüğü bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bu süreçte daha iyi anladık ki dış dünyaya ifade edecek duygularımız varmış. Hakikaten sanat, bütün alanlarıyla insanın bütün duyularına hitap ediyor ve iç dünyasında kendisini bulmasını sağlıyor. O yüzden sanat dışarıya doğru daha sağlıklı olmak için çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Sergiye katılan sanatçılar arasında Adel Dauood, Adnan Çoker, Adnan Turani, Adonis, Akrem Zave, Ali Suaylem, Alwan Al Alwan, Ayşe Eylül Sönmez, Demet Atay, Emine Dokumacı, Emin Erkan Uyar, Ertuğrul Berberoğlu, Esma Ekiz, Fadel Witwit, Fadi Haddadin, Farouk Muhammed, Fatih Urunç, Haythem Hosaen, İbrahim Alhassoun, İbrahim Brimo, İpek Mursaloğlu, Kareem Sadoon, Mahmoud Dayoub, Mahmut Aydın, Mohammed Ali, Mona Sunbol, Orhan Benli, Ömer Atakan, Özkan Gencer, Qannibou Mohammed, Saad Alani, Sabhan Adam, Sali Turan, Sibel Okumuş Toros, Tammam Azzam, Tarek Butayhi, Wadhah Mahdi, Yüksel Özen ve Zeynel Erdoğan bulunuyor.

Resim, heykel ve fotoğrafların yer aldığı sergi, 30 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA