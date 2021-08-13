DEİK Başkanı Olpak: "ABD'nin Sudan'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasından memnunuz"
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DEİK Başkanı Olpak: "ABD'nin Sudan'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasından memnunuz"

DEİK Başkanı Olpak: 'ABD'nin Sudan'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasından memnunuz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Sudan ile ekonomik iş birliğini geliştirme noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasından DEİK olarak memnun olduklarını ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Sudan ile ekonomik iş birliğini geliştirme noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasından DEİK olarak memnun olduklarını ifade etti.

Ankara'da özel bir otelde DEİK tarafından düzenlenen "Türk İş İnsanları ve Yatırımcılar ile Dar Kapsamlı İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El-Burhan katıldı. Söz konusu toplantıda konuşan DEİK Başkanı Olpak, Sudan ile Türkiye arasında güzel ilişkilerin olduğunu belirterek, "İş dünyasına daha fazla görev düşüyor" dedi.

Devlet büyükleri ve bakanların desteği ile daha fazla çalışacaklarını söyleyen Olpak, "Onların desteği ile daha fazla çalışacağız. İki devlet başkanımızın dün yaptığı görüşme sonunda verdikleri mesajlar ve anlaşmalar iş dünyası için yol gösterici ve cesaret verici. Stratejik iş birliğimizi çok farklı alanlarda gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sudan ile ekonomik iş birliğini geliştirme noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasından DEİK olarak memnun olduklarını ifade eden Olpak, "Bu bizim önümüzü açıyor ve süreç hazır bu noktadayken daha fazla gayret gösterelim diyoruz. Ekonomi dediğimiz zaman işin para kısmı ekonomiyle birlikte bize yöneltilen konuların en başında bankacılık ve para transferleri konusu gündemde. Yetkililer de bunu biliyor. Ama özellikle belirtmek istedim" diye konuştu.

Çok farklı sektörler olmasına karşın tarımın ve tarım sanayinin önemli bir alan olduğunu ifade eden Olpak, daha önceden başlatılan farklı çalışmalardan güzel sonuçlar alabileceklerini umduğunu ifade etti.

Ekonominin rahat bir şekilde çalışabilmesi için lojistiğin de rahat olması gerektiğini dile getiren Olpak, "Bu noktada yine firmalarımızdan bize uzun bekleme sürelerinin olduğu ifade ediliyor. Biz de özel sektörümüzle birlikte bu konuda gerekli desteği vermeye hazırız. Tüm özel sektörlerin dış dünyaya açılan penceresiyiz DEİK olarak. Amacımız ülkelerarası yatırım ve ticareti gerçekleştirip artırmaya çalışmak. Mottomuz ticari diplomasi. 146 ülke ile karşılıklı çalışıyoruz. Bunu şunun için ifade ettim. Bilgi ve iletişimin önemli olduğu günümüz dünyasında Sudanlı dostlarımız da bizim bu ağımızı çok net bir şekilde kullanabilirler" dedi.

Ayrıca toplantıya, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Eren, DEİK Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer, DEİK Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı Zafer Topaloğlu, 25'i aşkın Türk firmanın çok sayıda temsilcisi ile Sudan Dışişleri Bakanı Maryam Elsadig Elsiddig Almahadi, Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Gebril İbrahim Mohammed ve Sudan Tarım Bakanı Eltahir İsmail Mohammed de katıldı. - ANKARA

DEİK Başkanı Olpak: 'ABD'nin Sudan'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasından memnunuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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