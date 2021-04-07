Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
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Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonda suçüstü yakalandı.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonda suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda 3 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde 2 çukur açtıkları belirlendi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çalıkırı mevkisi ormanlık alanında define aramak için izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada şüpheliler N.Ö., A.D., L.R., H.H., İ.Ö., Y.Ö., T.Y. ve İran uyruklu S.M.D. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde 2 çukur açtıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin kazı alanında 2'su Roma dönemine, 2'si de Osmanlı dönemine ait olan 4 sikke, jeneratör, hilti, 30 metre jeneratör elektrik kablosu, demir keski, el ve baş feneri ile kazı işleminde kullanılan kürek ile kazma malzemeleri ele geçirildi.

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında yer alan İran uyruklu S.M.D. işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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