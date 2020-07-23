Define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı Kırklareli'nin Vize ilçesinde define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Vize'nin Kıyıköy beldesi Kobratarla mevkiinde, jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Z.Y. ve M.Ç. isimli şahıslar 2 adet alan tarama cihazı, 2 adet boşluk arama cihazı, 4 adet arama çubuğu, 4 adet bakır çubuk, 2 adet pirinç boru ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen malzemeler rızaen muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA