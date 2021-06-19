DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı Suriyeli Al Habbo'nun mal varlığı donduruldu
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DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı Suriyeli Al Habbo'nun mal varlığı donduruldu

DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı Suriyeli Al Habbo'nun mal varlığı donduruldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Suriye doğumlu Mohammad Ali Al Habbo'nun mal varlığı donduruldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Suriye doğumlu Mohammad Ali Al Habbo'nun mal varlığı donduruldu.

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesine Suriye doğumlu Al Habbo da eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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