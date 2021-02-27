DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı
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DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

27.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:07
DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

SURİYE'den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.

SURİYE'den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.

Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye'nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.


DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı
DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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