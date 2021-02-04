Dear Evan Hansen Filmi
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Dear Evan Hansen, bir lise öğrencisinin hikayesini konu ediyor. Anksiyete bozukluğundan mustarip olan Evan Hansen, hastalığının düzelmesine katkı sağlamak için kendisine mektup yazar. Ancak bir gün mektuplarından biri ulaşmaması gereken birinin eline geçer. Mektubun intihar eden bir arkadaşının ailesinin eline geçmesiyle birlikte Evan kendisini büyük bir trajedinin içinde bulur.
Yönetmen: Stephen Chbosky
Senaryo: Steven Levenson, Benj Pasek, Justin Paul
Oyuncular: Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams, Danny Pino, Colton Ryan, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Isaac Powell, Avery Bederman, Gerald Caesar, DeMarius Copes, Liz Kate, Tommy Kane, Marvin Leon, Mariana Alvarez, Krystle Bono, Nic Curtis, Shane Berengue, Chris TC Edge, Kim Rosen, Kaylee Sandoval
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Dear Evan Hansen
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com