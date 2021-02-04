Dear Evan Hansen Filmi

Dear Evan Hansen, bir lise öğrencisinin hikayesini konu ediyor. Anksiyete bozukluğundan mustarip olan Evan Hansen, hastalığının düzelmesine katkı sağlamak için kendisine mektup yazar. Ancak bir gün mektuplarından biri ulaşmaması gereken birinin eline geçer. Mektubun intihar eden bir arkadaşının ailesinin eline geçmesiyle birlikte Evan kendisini büyük bir trajedinin içinde bulur.

Yönetmen: Stephen Chbosky

Senaryo: Steven Levenson, Benj Pasek, Justin Paul

Oyuncular: Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams, Danny Pino, Colton Ryan, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Isaac Powell, Avery Bederman, Gerald Caesar, DeMarius Copes, Liz Kate, Tommy Kane, Marvin Leon, Mariana Alvarez, Krystle Bono, Nic Curtis, Shane Berengue, Chris TC Edge, Kim Rosen, Kaylee Sandoval

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Dear Evan Hansen

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 24.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com