Son dakika! DAZKIRI'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN - Haberler
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Son dakika! DAZKIRI'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesindeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesindeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Dazkırı ilçesindeki Uspar İplik Fabrikası'nda, saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle ara ara patlamalar olduğu, fabrikanın çatısının bir bölümünün çöktüğü görüldü.

İlçe kaymakamı Sercan Sakarya fabrikaya gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Yaklaşık 180 kişinin çalıştığı fabrikada yangının başladığı saatlerde kimse olmadığı belirtildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika! DAZKIRI'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

Son dakika! DAZKIRI'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

Son dakika! DAZKIRI'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

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