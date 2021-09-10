GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları hepiniz izliyorsunuz. Bu sıkıntılar karşısında bir taraftan yolsuzluk, bir taraftan yasaklar, bir taraftan yoksulluk karşısında sessiz kalmak mümkün olmazdı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bingöl'de parti teşkilatının açılışına katıldı. Davutoğlu yaptığı konuşmasında, Bingöl'ün büyük sıkıntılar gördüğünü belirterek, "Başbakan olarak, Dışişleri Bakanı olarak geldiğim Bingöl'e bu kez Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak geldim" dedi. İlçelerdeki ziyaretlerde çiftçileri dinlediğini söyleyen Davutoğlu, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları hepiniz izliyorsunuz. Bu sıkıntılar karşısında bir taraftan yolsuzluk, bir taraftan yasaklar, bir taraftan yoksulluk karşısında sessiz kalmak mümkün olmazdı. Bugün Bingöl dağlarını adım adım dolaşırken hayvancılığımızın, çiftçilerimizin nasıl büyük sıkıntılar çektiğini bizzat onlardan dinledim. Adaklı'da, Solhan'da, Sancak'ta beni en çok üzen en çok düşündüren husus oradaki Bingöllü kardeşlerimin 'Sayın Başkanım buranın gençleri buraları terk edip yurt dışına gidiyorlar, oralarda rızık arıyorlar' demeleriydi. Biz Bingöl'ün yiğit gençlerinin, yiğit Zazaların, yiğit Kürtlerin bu diyarları terk edip yurt dışında rızık aramak zorunda bırakanlardan hesap sormaya geliyoruz" diye konuştu. Davutoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Gençlerimizi ne terör örgütlerinin kurbanı kılacağız ne de yoksulluğun kıskacında bu diyarlardan gitmelerine sebep olanlara sessiz kalacağız. İşte Gelecek Partisini kurmamızın ana sebebi, ülkemizin her köşesindeki gençlere yeni gelecek vaadi ufku çizmektir. Herkesin ana dilini özgürce konuştuğu Zazacasını, Kürtçesini, Türkçesini, Çerkezcesini sokaklarda ve okullarda özgürce konuştuğu bir Türkiye. Kardeşlik ile ülkenin Doğusunun, Batısının, Kuzeyinin, Güneyinin kucaklandığı Türkiye. Kimsenin dışlanmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği Türkiye. Herkesin huzur içinde, barış içinde, kardeşçe ve selam verirken tebessümle muamele ettiği bir ülke istiyoruz."