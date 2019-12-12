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David Silva'nın 2018-19'daki En İyi Anları

Manchester City'nin İspanyol oyuncusu David Silva, takımının yerel kupalara ambargo koyduğu 2018-19 sezonunda 10 gol ve 14 asistle çok önemli bir rol oynadı. İşte Silva'nın harikalar yarattığı anlar..

12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14

'nin İspanyol oyuncusu David Silva, takımının yerel kupalara ambargo koyduğu 2018-19 sezonunda 10 gol ve 14 asistle çok önemli bir rol oynadı. İşte Silva'nın harikalar yarattığı anlar..

Kaynak: Dugout

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