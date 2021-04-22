David Hayter'ın söylediğine göre Metal Gear Solid Remake söylentileri gerçek olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

David Hayter'ın söylediğine göre Metal Gear Solid Remake söylentileri gerçek olabilir

David Hayter'ın söylediğine göre Metal Gear Solid Remake söylentileri gerçek olabilir
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Metal Gear Solid Remake söylentileri bayağı bir zamandır piyasada dolaşıyor. Ve bu söylentilerden Solid Snake'i seslendiren David Hayter'ın da haberi olmuş.

Dan Allen Gaming ile röportaj yapan David Hayter şu ifadelere yer verdi:

"Dünden bir gün önceki güne kadar ben de sadece bir söylenti olduğunu düşünüyordum ancak sektörün içeriden birinden mesaj aldım ve bana bu söylentilerin doğru olabileceğini söyledi" şeklinde konuştu.

David Hayter bu haberin hala bir dedikodu olduğunu ve resmi bir bilgiarz etmediğini söyledi ancak kendisi gerçekleşeceğine inancı tam. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ve Koijima Productions ile yolların ayrılmasından sonra Konami 2018'de zombi hayata tutunma temalı Metal Gear Survive ile oyuncularını buluşturdu ve geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Metal Gear (1987), Metal Gear Solid (2000) ve Metal Gear Solid 2: Substance (2003) oyunlarını yeni nesil bilgisayar platformlarında uyumlulukla beraber GOG'a getirdi. Bunun dışında Metal Gear Solid serisi bayağı bir zamandır sessiz. Bunun yanı sıra Sony pictures tarafından yapılan Metal Gear Solid filmi bulunmakta ve Solid Snake karakterini Oscar Isaac canlandıracak.

Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Ersin Tatar Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: David Hayter'ın söylediğine göre Metal Gear Solid Remake söylentileri gerçek olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:47:32. #1.14#

title