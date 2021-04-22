David Hayter'ın söylediğine göre Metal Gear Solid Remake söylentileri gerçek olabilir

Metal Gear Solid Remake söylentileri bayağı bir zamandır piyasada dolaşıyor. Ve bu söylentilerden Solid Snake'i seslendiren David Hayter'ın da haberi olmuş.

Dan Allen Gaming ile röportaj yapan David Hayter şu ifadelere yer verdi:

"Dünden bir gün önceki güne kadar ben de sadece bir söylenti olduğunu düşünüyordum ancak sektörün içeriden birinden mesaj aldım ve bana bu söylentilerin doğru olabileceğini söyledi" şeklinde konuştu.

David Hayter bu haberin hala bir dedikodu olduğunu ve resmi bir bilgiarz etmediğini söyledi ancak kendisi gerçekleşeceğine inancı tam. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ve Koijima Productions ile yolların ayrılmasından sonra Konami 2018'de zombi hayata tutunma temalı Metal Gear Survive ile oyuncularını buluşturdu ve geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Metal Gear (1987), Metal Gear Solid (2000) ve Metal Gear Solid 2: Substance (2003) oyunlarını yeni nesil bilgisayar platformlarında uyumlulukla beraber GOG'a getirdi. Bunun dışında Metal Gear Solid serisi bayağı bir zamandır sessiz. Bunun yanı sıra Sony pictures tarafından yapılan Metal Gear Solid filmi bulunmakta ve Solid Snake karakterini Oscar Isaac canlandıracak.