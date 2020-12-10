Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
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Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu

10.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:43
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Josh Magette'i kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Josh Magette'i kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Magette, son olarak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Orlando Magic'in Gelişim Ligi (G League) takımı Lakeland Magic'te görev yapmıştı.

NBA'de Atlanta Hawks ile Orlando Magic'in formasını giyen Josh Magette, 2018-2019 sezonunda Cedevita (Hırvatistan) ve Gran Canaria'da (İspanya) Avrupa deneyimi yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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