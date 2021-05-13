Darüşşafaka Tekfen: 103 - 91
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Darüşşafaka Tekfen: 103 - 91

Darüşşafaka Tekfen: 103 - 91
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluFENERBAHÇE BEKO: de Colo 31, Barthel 11, Vesely 7, Pierre 17, Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 17, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan 3, Ali MuhammedDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Andrews 22, Luther 10, Gulley 22, Magette...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluFENERBAHÇE BEKO: de Colo 31, Barthel 11, Vesely 7, Pierre 17,  Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 17, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan 3, Ali MuhammedDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Andrews 22, Luther 10, Gulley 22, Magette 14, Doğuş Özdemiroğlu 4, Jerrett 5, Berk Demir 8, Sinan Güler 6, Erkan Veyseloğlu, Görkem Doğan, Emircan Koşut, Troy Selim Şav1'İNCİ PERİYOT: 19-15DEVRE: 42-413'ÜNCÜ PERİYOT: 65-554'ÜNCÜ PERİYOT: 85-85

BEŞ FAUL ALANLAR: 37.57 Doğuş Özdemiroğlu, 39.41 Jerrett (Darüşşafaka Tekfen)

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 85-85 biten karşılaşmada, uzatmalarda Darüşşafaka Tekfen'i 103-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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