Darbelerle Mücadele Sempozyumu 15 Temmuz'un yıl dönümünde başladı Darbelerle mücadele ve demokratik hukuk devletini yeniden düşünmek için akademisyenler ve hukukçular bir araya geldi.

Darbelerle mücadele ve demokratik hukuk devletini yeniden düşünmek için akademisyenler ve hukukçular bir araya geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde gerçekleştirilen sempozyumun ana teması, 'darbe ile mücadele ve demokratik devlet' olarak belirlendi.

İstanbul Üniversitesi'nin iş birliğiyle Türkiye Hukuk Platformu, Anayasa Hukukçuları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB),Kağıthane Belediyesi ve T.C. İçişleri Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği 'Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu' başladı. İlki 2016 yılında düzenlenen Dünya'da ve Türkiye'de Darbe Yargılamalarının incelendiği uluslararası sempozyumun devamı niteliğinde olan Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumunun ana teması "darbe ile mücadele ve demokratik devlet" olarak belirlendi.

Sempozyumun ilk gününde programa İstanbul Üniversitesi Rektörü Dr. Mahmut Ak, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan ve dinleyiciler katıldı. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda başlayan sempozyum iki gün sürecek.

Alanında uzman akademisyenler ve avukatlarca ele alınacak konular detaylı bir şekilde tartışmaya açılacak. Sempozyumda 'Demokratik Hukuk Devleti, Siyasi Kültür-Demokrasi İlişkisi: Anti Demokratik Yöntemleri Dışlamak, Demokrasi Mücadelesi Olarak Darbe Yargılamaları, 2. Yılında Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Yargı Reformu, Uluslararası Düzen ve Hukuk' konuları konuşulacak. Bu konuların yanı sıra 'siyasi kültürün dönüşümü, darbe dışı yöntemlerle hükümetlere müdahaleler ile siyasi mücadelenin meşruiyeti' konuları da konuşulacak.

Kaynak: DHA