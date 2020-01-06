DAİB 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı

06.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:10

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu üyesi Ethem Tanrıver, 2019 yılı ihracat verilerini paylaştı, 2020 hedeflerini açıkladı.



Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen kahvaltı programında ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya gelen DAİB Yönetim kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2019 yılında birliğe bağlı firmalar tarafından 1 milyar 842 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, 2020 yılında hedeflerinin bu rakamı 2.1 milyar dolara çıkarmak olduğunu belirtti.



DAİB'in, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937'de kurulan Türkiye'nin ilk İhracatçı Birliği olduğunu dile getiren Tanrıver, "Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van DAİB'in hizmet bölgesi illeridir. Bununla birlikte, halihazırda Türkiye'nin bölge dışı diğer tüm illerinden üyemiz bulunmaktadır. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin toplam üye sayısı 27 bin 945 olup, bunlardan 8 bin 52'si açıktır. 2019 yılında ihracat yapan firma sayısı 2 bin 657 iken 2019 yılında DAİB'e yeni üye olan firma sayısı 401 olmuştur. Yine 2019 yılında DAİB'e bağlı 201 firmaya Yeşil Pasaport verildi" diye konuştu.



DAİB tarafından yürütülen UR-GE projelerinin sayıca arttırılması ve kalite anlamında iyileştirilmesi yönünde 2019 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren DAİB Başkanı Tanrıver, "Halihazırda Doğaltaş, Mobilya, Yapı Kimyasalları ve Meyve Sebze sektörlerinde 4 aktif Ur-Ge projemiz mevcut olup (toplam 84 firma-17'si Erzurum firması), 2020 yılında yeni projelerle yoğun yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştireceğiz. İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, dış ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Birliğimiz görev bölgesinde yer alan 14 akredite ilde, ihracatçı firmalara yönelik olarak yaklaşık 1000 firma temsilcisinin katılımıyla 20'yi aşkın eğitim faaliyeti gerçekleştirildi" diye konuştu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin ikincisi olan "TİM Doğu Anadolu Meclisi" 2019 yılı içerisinde Erzurum'da gerçekleştirildiğini kaydeden Tanrıver, "Bini aşkın firmamızı yerinde ziyaret ettik, bölge illerinde yaptığımız toplantılarla ihracatçılarımızın sorunlarını yerinde gördük ve dinledik. Hedefimiz ihracat oranımızı en üst seviyeye çıkarmak" dedi.



DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 2019 yılında yaşanan ekonomik kriz, bölge ve komşu ülkelerde yaşanan sorunlar nedeniyle arzu edilen seviyeyi yakalayamadıklarını ifade ederek, "Bu süreçte ihracatın önemi giderek artıyor. Ancak üretmeden ihracat olmuyor. İhracatın en büyük alt yapısı üretmekten geçiyor. Üretimi artırmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Irak, Azerbaycan, Nahcıvan, İran, İsrail, Libya, Gürcistan ve Almanya ihracat yaptığımız ülkeleri başında geliyor. Birlik olarak 5 ilde irtibat bürolarımız vardı. Bu yıl Elazığ ve Batman olmak üzere iki yeni irtibat bürosu da daha ekleyeceğiz. Bir önceki yıla oranla 2019 yılı ihracatımızda yüzde 4 büyüme sağlandı. Bu oranı 2020 yılında hem rakam olarak, hem ülke sayısı olarak hem de ihracat yapan firma sayısı olarak artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Tanrıver, DAİB olarak yeni hizmet binası inşaatına 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde başlandığını da hatırlatarak çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA