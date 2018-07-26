Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2018 - 3 ülke 1 hikaye" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, Rize'nin Gündoğdu Limanına demir attı.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğine katılan 24 yat Rize'ye ulaştı.

Yattan inenleri, Rize Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz ve beraberindekiler karşıladı.

Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yerli ve yabancı turistler, tulum eşliğinde horon oynadı. Kentte 2 gün konaklayacak yatçılar, bir sonraki rota olan Gürcistan'ın liman kenti olan Poti'ye hareket edecek.

DADD Başkanı Zafer Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 önce bir tekne aldığını ve eşiyle birlikte tüm Türkiye kıyılarını dolaştığını söyledi.

Yunan adalarını da gezdiğini ifade eden Türkmen, "Artık ülkemiz içinde bir şeyler yapalım dedik. Şimdiye kadar keyif yaptık. Bir dernek kurduk. Amatör denizcilerin sorunlarını çözelim dedik. Ayrıca ülkemizde denizde kıyısı olan yerleşim bölgelerimizde denizle ilgili fazla etkinlikler yapılamıyor. Halkımız denize uzak. Biraz sevdirmek istiyoruz." dedi.

Türkmen, geçen yıl 9 dernek üyesi ile birlikte Samsun'a kadar geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sene de 'Hopa'ya kadar gidelim' dedik. İlk başta 45 tekne olacaktık. Tatiller ve benzeri nedenlerden dolayı 24 tekneye düştük. Amacımız Karadeniz'de bir seyir yapılabileceğini ve gidilebilecek bir kıyı olduğunu göstermek. Aramızda 4 yabancı tekne var. Bizimle birlikte Poti'ye kadar gelecekler. 'Argonotların izinde altın postun peşinde, 3 ülke 1 hikaye' konseptiyle bunları yabancılara duyuruyoruz. Yabancılar bir etkinliğin içinde olmaktan hoşlanırlar."

Türkiye'deki limanların çok güzel olduğunu ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Limanlarda çok güzel ortamlar sağlarsak o zaman yabancılar buraya gelir kalırlar. Kara gezisi yapacağız. Yaylara ve şelalelere götüreceğiz. Şu an 4 yabancı teknemiz var. Seneye bu sayı 10'a çıkaracak. Hedefimiz Türkiye'nin, Karadeniz'in güvenilir bir kıyı olduğunu ve seyir yapılabileceğini göstermek. Yabancılara bunu gösterdiğimiz zaman keyifle ve severek gelecekler. Buraya getirdiklerimin hepsi çok memnun. Bazıları 'seneye yine geleceğiz' diyorlar."

"Türkiye çok güzel"

İngiltere'den etkinliğe katılan Bill Lindon ise 5 yıldan beri teknesiyle birlikte gezdiğini belirtti.

İlk kez Türkiye'ye geldiğini dile getiren Lindon, "Burada olmak çok harika. Türkiye'nin bu kadar çok güzel olduğunu görünce benim için sürpriz oldu. Burası çok güzel. İngiltere'de kaldığım süre içerisinde Türkiye'yi biraz tehlikeli olarak sınıflandırıyorlardı. Şu an buraya geldim. Hiç bir sıkıntı yok, çok rahatım. Özellikle daha önce insanların yabancılarla iletişime geçip ve yardımcı oldukları bahsetmişlerdi. Tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum. Rahatlıkla teknemi de buraya bırakabilirim." diye konuştu.