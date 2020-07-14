D-100'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ
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D-100'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün ayağıyla otomobil ittiğini ve bir kişinin de otomobilin bağaj kapağına oturduğunu gören yoldaki sürücüler şaşkına döndü.

D-100'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ
14.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:38
BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün ayağıyla otomobil ittiğini ve bir kişinin de otomobilin bağaj kapağına oturduğunu gören yoldaki sürücüler şaşkına döndü.  Seyir halindeki otomobilin bagajının üzerine bir kişi otururken, bir motosikletli de ayağı ile otomobili ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay gece saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Arızalı olduğu tahmin edilen bir otomobilin bagajının üzerine bir kişi otururken, bir motosikletli de ayağı ile otomobili itti. Otomobil bir süre trafikte bu şekilde ilerlerken, bu ilginç anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Aracı

Kaynak: DHA

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