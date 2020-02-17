Haberler » Spor » Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev - Spor

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

17.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:15
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem , 'nin ile 'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Maçta VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler