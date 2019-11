Cumhuriyet Koşusunu 'Sürgüntay' kazandı

02.11.2019 18:07

Cumhuriyet'in 96. Yılında 40. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokey Halis Karataş'ın bindiği, Lale Melek Atman'ın sahibi olduğu 'Sürgüntay' isimli at 1.47.36'lık dereceyle birinci oldu.



Ankara 75. Yıl Hipodrumu'nda düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda, 3 ve üstü yaşlı safkan Arap atları 1600 metre çim pistte yapılan yarışı jokey Halis Karataş'ın bindiği 'Sürgüntay' isimli at birinciliğe ulaşırken birincilik ikramiyesi olan 1.320.000 TL'nin de sahibi oldu. Yarışı, Nevzat Avcı'nın bindiği 'Karamustafa' adlı at 1.47.38'lik zamanlama ile ikinci, jokeyliğini Mustafa Çiçek'in yaptığı 'Ulubaş' isimli at ise 1.47.39'luk derecesiyle üçüncü tamamladı.



Yarışın ardından düzenlenen törende koşuyu kazanan atın sahibi Lale Melek Atman'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kupasını verirken, Antrenör Emrah Karaköleoğlu'nun plaketini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece verdi. Jokey Halis Karataş ise plaketini Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı'nın elinden aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA