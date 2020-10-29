Cumhuriyet Bayramı Doodle Ekranına Taşındı
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Cumhuriyet Bayramı Doodle Ekranına Taşındı

29.10.2020 00:00 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:03
Cumhuriyet Bayramı Doodle Ekranına Taşındı

Cumhuriyet Bayramı Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

Cumhuriyet Bayramı Doodle ekranına kapak oldu.

Cumhuriyet Bayramı
Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Cumhuriyet Bayramı kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Cumhuriyet Bayramı gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

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