Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital katkı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital katkı - Haberler
Münir Karaloğlu, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital katkı

Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Konyaaltı Yaşam Parkı'nda inşa ettiği Dijital Gösterim Merkezini inceledi.

13.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:35
Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital katkı

Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Konyaaltı Yaşam Parkı'nda inşa ettiği Dijital Gösterim Merkezini inceledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Antalya'da milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimiz ile vizyon projelerimizin vatandaşlarımıza ve ülkemize gelen misafirlerimize tanıtacağı Dijital Gösterim Merkezi oluşturdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesi nedeniyle, salgından önce planlanan ve kurulumunda son aşamaya gelen Dijital Gösterim Merkezi, virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte açılacak.

Dijital Gösterim Merkezi Projesiyle, ülkemizin tanıtımının yapılmasının yanı sıra milletimizi bir paydada buluşturan önemli günlerimiz başta olmak üzere ortak değerlerimizin ve vizyon projelerimizin vurgulanması ve anılması hedefleniyor. Led ekranlar ve en son mapping, hologram, teknolojilerinin kullanılacağı Dijital Gösterim Merkezinde; Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde geldiği noktayı gösteren SİHA, ATAK Helikopteri, Milli Muharip Uçak ve Milli Gemi (MİLGEM) v.b projeler, Türkiye'nin Otomobili, Zeugma, Göbeklitepe, Kapadokya, 2020 Patara Yılı, Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 19 Mayıs: Milli Mücadele'nin İlk Adımı, TBMM'nin 100. Yılı, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Kadınlar Günü Etkinlikleri, Radyo-İletişim Günleri, Sıfır Atık Çevre Projesi ve Bağımlılıkla Mücadele gibi toplumun ortak paydada buluştuğu temaların işlendiği gösterim ve etkinliklerle hizmet vermesi amaçlanıyor.

"Antalya markasına güç katacak"

Merkezin, Türkiye'nin ve Antalya'nın tanıtımı için hazırlanmış çok önemli bir proje olduğunu belirten Vali Karaloğlu "Antalya markamızı daha da güçlendireceğine ve şehrimizin tanıtımına çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Gösterim Merkezimizi şehrimize kazandıran İletişim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Nisan ayının başında hizmete açılması planlanan merkezimizin açılışı maalesef Korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. İnşallah bu virüsü milletçe yendikten sonra Dijital Dönüşüm Merkezimizi de açacağız" dedi.

Dijital Gösterim Merkezinde ilk ay için dört tema belirlendi. Patara2020 teması, TBMM'nin 100. yılı, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ve Kanal İstanbul Projesi ziyaretçilere tanıtılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Falcao Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İstifa Kayseri İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital katkı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 13:49:40. #1.14#
title