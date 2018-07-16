Cumhurbaşkanlığı'ndan, Danıştay Üyelikleri'ne Atanan İsimlerle İlgili Açıklama Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Danıştay Üyeliklerine atanan isimler belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliklerine;

(Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN'ı,

(Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ'u,

Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK'i,

(Mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU'nu, seçmişlerdir."