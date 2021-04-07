Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış "hürriyetten yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 61 yıl 6...
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış "hürriyetten yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 61 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış "hürriyetten yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 61 yıl 6 ay hapis cezası aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı