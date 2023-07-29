ABD Dışişleri Bakanı Nijer Devlet Başkanı ile Konuştu: Darbe ABD Yardımını Tehdit Ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer'de darbede alıkonulan Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ile görüşerek ABD'nin desteğini yinelediğini belirtti. Blinken, darbenin Nijer halkının yararına olan ABD yardımını tehdit ettiğini ifade etti. Ayrıca Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı ile de Nijer konusunu ele aldıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin desteğini yinelemek için Nijer'de darbede alıkonulan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ile konuştuğunu belirterek, "Birkaç kişinin eylemleri, Nijer halkının yararına olan yüz milyonlarca dolarlık ABD yardımını tehdit ediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazoum'un devam eden liderliğine sarsılmaz desteğimizi yinelemek için Nijer Devlet Başkanı Bazoum ve dün eski Başkan Issoufou ile konuştuk. Birkaç kişinin eylemleri, Nijer halkının yararına olan yüz milyonlarca dolarlık ABD yardımını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Nijer konusunu ele aldıklarını belirtti. Blinken, "Fransız Bakan Colonna ile konuştuk. Nijer'de meydana gelen olaylarla ilgili ortak kaygılarımızı ve Başkan Bazoum'u Nijer'in demokratik olarak seçilmiş lideri olarak geri getirmenin acil gereğini tartıştık" açıklamasında bulundu.

"FRANSA ASKERİ DARBEDEN ORTAYA ÇIKAN YETKİLİLERİ TANIMIYOR"

Öte yandan Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani'nin devlet televizyonunda geçiş yönetiminin başına geçtiğini açıklamasının ardından Fransa tarafından yapılan açıklamada, "Nijer halkı tarafından demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Nijer Cumhuriyeti'nin tek Başkanıdır. Fransa, General Tchiani liderliğindeki askeri darbeden ortaya çıkan yetkilileri tanımıyor. Uluslararası toplumun, Nijer'de anayasal düzenin ve demokratik olarak seçilmiş sivil hükümetin derhal yeniden tesis edilmesi yönündeki açık taleplerini en güçlü ifadelerle yineliyoruz" denildi.