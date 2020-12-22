Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında bir sanık tahliye edildi
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında bir sanık tahliye edildi

22.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:02
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında bir sanık tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, sanıkların tutukluluk incelemesi yapıldı.

Tutukluluğa karşı beyanı dinlenen sanıklardan Halit Çiftçi, tutukluluğunu gerektirecek bir durum olmadığını öne sürüp tahliye istedi.

Murat Dayı da hakkında somut bir delil bulunmadığını, suçsuz olduğunu savundu.

Ümit Yağmur, tahliye edilenlerden farklı bir eyleminin bulunmadığını ileri sürerek, "Darbeye karşı çıkan da köşk birliği, içeride yatan da köşk birliği, tahliye istiyoruz." dedi.

Diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundular.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık İsmail Kutluay Mıhçı'nın tahliyesine hükmetti.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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