Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi
05.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:09

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle görülen duruşmada sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski astsubay Birkan G, Bursa'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tüm bildiklerini mahkeme huzurunda anlattığını söyledi.

Davanın sivil sanıklarından Enver Aygün ile aynı evde kaldıklarını belirten Birkan G, "Kırıkkale'de 2010'da kaldığımız ev, cemaat eviydi. Gülen'in kitaplarından konular anlatılırdı. Enver'in bizim evden ayrıldıktan sonra başka bir evde 'abilik' yaptığını biliyorum." diye konuştu.

Tanık Taner Ç. de yargılandığı davada etkin pişmanlıktan yararlandığını, bu kapsamda sanıklardan Yiğitcan Yılmaz'ı örgüt evlerinde gördüğüne dair beyanda bulunup fotoğraftan teşhis ettiğini dile getirdi.

FETÖ'ye ait evlerde 2009'da birkaç ay kaldığını, bu sürede Yılmaz'ı da evde gördüğünü ifade eden Taner Ç, "Daha sonra Harp okulunu kazandıktan sonra Yiğitcan'ı okulda da gördüm. İkinci sınıfa kadar harp okulunda eğitim gördüm ancak bunlardan ayrıldığımı benle ilgilenen şahsa söyledikten sonra bana sahte sağlık raporu hazırladılar. 2013 Haziran'da sağlık sorunları nedeniyle okuldan ilişiğim kesildi." şeklinde konuştu.

İrtibat ankesörlü telefondan

Tanık Salih B. de Bolu'da halen FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmasının devam ettiğini belirterek, davanın sanıklarından eski üsteğmen Selçuk Morgöz'ü örgüt evlerinden tanıdığını anlattı.

FETÖ ile bağının ortaokul yıllarında başladığını, askeri lise ve harp okulunda devam ettiğini dile getiren Salih B, örgütten ayrılmaya çalıştığını fakat örtülü tehditlere maruz kaldığını öne sürdü.

Salih B, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008'de Bolu Komando Tugayına tayin oldum. Birkaç ay sonra görevlendirmeyle doğuya gittim. 2010'da Bolu'ya döndüm. Örgüt abileri beni ankesörlü telefonlardan aradı ve sohbet adı altında görüşmeler yapmaya başladık. Selçuk'la aynı sohbet grubundaydık. Görüşmelerde maaşlarımızın 5'te 1'ini abiye veriyorduk. Ben bir süre sonra maddi durumum iyi olmadığı için veremedim. Ekim 2011'e kadar Bolu'daki birçok sohbete Selçuk Morgöz de katılıyordu. Bir araya geldiğimizde Gülen'in kitapları okunur, dini ağırlıklı konular konuşulurdu. Bu toplantıların gizli kalması şarttı. Benim kod adım 'Osman'dı ancak Selçuk'un kod adını hatırlayamıyorum."

Duruşmada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski üsteğmen Mennan Yeşilbaş ve eski yüzbaşı Burak Ercan da tanık sıfatıyla dinlendi.

Davanın görülmesine pazartesi devam edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Tilbe Saran Rafet El Roman
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio
Daha Fazla Esenyurt Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 15:12:26. #1.14#
title