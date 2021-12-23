Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "CİMER devletin, milletin sorununu çözmesinin en somut örneklerinden biridir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hak arama bilincinin, demokrasi kültürünün gelişimi sayesinde CİMER'e olan ilgi her geçen gün artıyor. 2020 yılında toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldık. Bu yılı tamamladığımızda 6 milyon üzerinde bir başvuru almış olacağız." dedi.

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türk müziğinin usta sanatçılarından bestekar Alaeddin Yavaşca'nın hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade eden Altun, Yavaşca'ya Allah'tan rahmet diledi.

CİMER'in kurumun en hayati fonksiyonlarından, organlarından biri olduğunu vurgulayan Altun, CİMER'in gerçek anlamda katılımcı demokrasinin mümeyyiz vasıflarından olduğunu söyledi. Bu toplantıyı CİMER hakkında aydınlatıcı bilgileri, önemli bilgileri güncel gelişmeleri, yenilikleri paylaşmak için yaptıklarını ifade eden Altun, toplantının her şeyden önce bir kaynaşma toplantısı olduğunu belirtti.

Devletin en önemli görevinin milletin yanında olmak, vatandaşın sorununu çözmek, hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CİMER, devletin milletin sorununu çözmesinin en somut örneklerinden ve en iyi işleyen mekanizmalarından biridir. Ne yazık ki bu ülkede geçmişte devlet millet ilişkilerinde vatandaş aleyhine bir hiyerarşi söz konusuydu. Hamdolsun bugün böyle bir ülkede değiliz. Bugün devlet vatandaşının emrindedir, hizmetindedir. Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği şekliyle devlet hizmetkardır. Bu doğrultuda gerçek anlamda milletine hizmet eden devlet büyük devlettir, kadirşinas devlettir, kurucu devlettir, nüfuz sahibi devlettir. Zira Türkiye'de devletin meşruiyeti milletten gelir."

Altun, 2002'den bu yana yaşanan dönüşümlerin, demokratikleşmenin, dış politikada, ekonomide özerkleşebilmenin en temel unsurlarından birinin "milletin emrinde devlet" felsefesi olduğunu dile getirdi.

Halka daha hizmet vermek için dünyaya örnek olacak CİMER gibi bir bilgi edinme, şikayet ve talep iletme sistemi olduğunu anlatan Altun, "Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemden itibaren katılımcı demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olan vatandaşın doğrudan talebini devlete iletebildiği sistemi kurduğunu görüyoruz. Sonrasında da bu sistemin bugünlere geldiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk demokrasisine yaptığı katkı dolayısıyla şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Altun, devletle millet arasındaki en önemli iletişim köprüsünün CİMER olduğunu söyledi. İnsanlarda çok güçlü bir hak arama birinci, demokratik olgunluk ve kültür seviyesinin söz konusu olduğuna dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hak arama bilincinin, demokrasi kültürünün gelişimi sayesinde CİMER'e olan ilgi her geçen gün artıyor. 2020 yılında toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldık. Bu yılı tamamladığımızda 6 milyon üzerinde bir başvuru almış olacağız. Bundan da önemlisi bu başvuruların gereğinin yerine getirilmesidir. Biz her şeyden önce bir iletişim platformuyuz. Gelen başvuruları en doğru şekilde kurum ve kuruluşlara, doğru aktörlere iletmekle mükellefiz. Bunu yapabilmek son derece kritiktir. Fakat çoğu zaman biz burada arkadaşlarımızla oturup görüştüğümüzde CİMER'e yapılan bazı başvuruların örnek olarak seçilip devlet yönetimine doğrudan katkısının olabileceğini görüp bunları projelendirdik. Bu projeler üzerinden doğrudan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla somut çıktılar ortaya koyabildik CİMER, Türkiye'nin kamu idaresi anlamında son dönemin en önemli reformlardan bir tanesidir."

Altun, geleneksel kamu yönetimi anlayışına hakim olan, hakkını aramayan, sorgulamayan ve yöneticilerden beklentisi olmayan pasif vatandaşın artık bulunmadığını söyledi.

Hakkını arayan, sorgulayan, beklentileri olan aktif vatandaş kategorisiyle karşı karşıya olduklarını anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Demokratikleşmenin, demokrasinin merkezinde olduğu bir kalkınma hamlesinin temsilcileri olarak görüyoruz kendimizi. Cumhurbaşkanımızın çok net ortaya koyduğu bu perspektifin kamu idaresi kültüründe de günden güne daha fazla karşılık bulduğunu görüyor, bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Artık geleneksel kamu yönetimindeki 'bugün git, yarın gel' yaklaşımı terk edilmiştir. Bu yaklaşımın herhangi bir emaresinin söz konusu olduğunda bunun ifşa edilmesi CİMER aracılığıyla bizlerin de vazifesidir. Bu süreçlerde son derece özgüvenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Altun, dilekçe ve bilgi edinme haklarının vatandaşın devletle en yakın ve doğrudan bağ kurmasını sağladığını aktardı.

Demokrasi ve hukuk devleti ilkesini benimsemiş devletlerin dilekçe hakkını anayasal yoldan güvence altına aldığını gördüklerini, Türkiye'nin bu ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"En temel görevimiz katılımcı, şeffaf ve çoğulcu kamu yönetimi anlayışıyla Türk idari yapısının daha da gelişmesi ve vatandaşa hizmetkar bir şekilde işlev üstlenmesine katkıda bulunmaktır. CİMER sadece bir şikayet mekanizması değil. CİMER'e yeni fonksiyonlar kazandırma yönünde de bir gayret içerisindeyiz. Kamu kurumlarımızın ortaya koyduğu performansları, başarılı projeleri halkımızın, vatandaşlarımızın takdir etmesi, motivasyon açısından önemlidir. Bu motivasyon imkanını sağlamak üzere CİMER'e teşekkür bölümü de ekledik. Bu sayede geçtiğimiz yıl 75 bin teşekkür aldık. Vatandaşlarımız devlet büyüklerimize, kamu çalışanlarına teşekkür ettiler. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz."

Yönetime katıl uygulaması

Kamuda katılımcı demokrasi ilkesini somut bir şekilde hayata geçirdikleri "yönetime katıl" uygulaması oluşturduklarını anımsatan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil kalkınma devrimi ile sosyal medya kullanımı gibi konularda doğrudan vatandaşlarımızdan gelen başlıklarla süreçleri şekillendirmek istedik. Yeşil kalkınma devrimi Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği şekliyle Türkiye'nin yeni dönemde dünyaya, ekolojiye, çevreye önemli bir katkı manifestosudur. Bu noktada vatandaşlarımızın bu sürece katılımın önemsedik. Sosyal medyanın kullanımı konusunda ürettiğimiz metinlerin vatandaşlarımız tarafından hem benimsenmesi hem de geliştirilmesini arzu ettik. Bu sayede vatandaşlarımızın politika yapım süreçlerine aktif bir şekilde katılmalarını sağladık. Bu katılımcı demokrasinin ta kendisidir."

Altun, CİMER'in ülke genelinde 100 bine yakın kullanıcı sayısı ve yaklaşık 40 bin idari birimle bağlantılı şekilde güçlü bir hizmet ağına sahip olduğunu vurguladı.

CİMER'in Batı ülkeleri dahil olmak üzere eşi benzeri olmayan bir uygulama olduğuna dikkati çeken Altun, "Son dönemde CİMER üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet oranının yüzde 20 arttığını gördük. Bunun daha da fazla artması için el birliğiyle çalışacağız. Başarımızın uluslararası ödüllerle de tescil edildiğini görmüş olduk." şeklinde konuştu.

Altun, "insani yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını benimsemek ve işlerine yansıtmak durumunda olduklarını ifade etti.

"Ülkemiz, kaos ve uluslararası belirsizlikler ortamında bir istikrar adasıdır. Sadece istikrar adası da değil, istikrarlaştırıcı bir güçtür." diyen Altun, CİMER çalışanlarının böyle bir dönemde çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı'na, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Fendoğlu ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin katıldı.