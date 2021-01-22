Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı

22.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla kaleme aldığı yazı ve kitapları ile pek çok kuşağa tarih bilinci aşılayıp okumayı sevdiren gazeteci-yazar ve tarihçi Niyazi Birinci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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