Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür etti

04.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür ederek, "Cansiperane çalışmaları ile tek yürek olmuş milletimizi müjdelerle buluşturan 'gönüllerin kahramanı' ekiplerimizi yürekten kutluyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür ederek, "Cansiperane çalışmaları ile tek yürek olmuş milletimizi müjdelerle buluşturan 'gönüllerin kahramanı' ekiplerimizi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mucizenin adı Ayda oldu, İdil oldu, Elif oldu. Hepsini tekrar hayata bağlayan eller sizin ellerinizdi. Cansiperane çalışmaları ile tek yürek olmuş milletimizi müjdelerle buluşturan 'gönüllerin kahramanı' ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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