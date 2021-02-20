Kılıçdaroğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik
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Kılıçdaroğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

20.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:00
Kılıçdaroğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "EuroBasket 2022 Elemelerinde gösterdiği başarının ardından Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, şampiyonada başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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