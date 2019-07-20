Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz."
Kaynak: AA
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10:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan...