Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: AA
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