CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ BABA OCAĞI'NDA - Haberler
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ BABA OCAĞI'NDA

Habermetre - Haberler | Toplum
CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ BABA OCAĞI'NDA

CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ BABA OCAĞI'NDABelediye Başkanımız Celal Köse, Hemşehrimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın baba ocağı Çekerek'te bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği programa katıldı.

ÇEKEREK, YOZGAT (Habermetre) - CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ BABA OCAĞI'NDABelediye Başkanımız Celal Köse, Hemşehrimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın baba ocağı Çekerek'te bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği programa katıldı. İlimizde yürütülen proje ve çalışmaların son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkanımız Köse, Yozgat'ımızın çehresini değiştirecek birçok projenin hayata geçmesi için ilgili Bakanlıklarla birebir görüşüp, sürecin hızlanmasını sağlayan ve yakın takipte olan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum dedi. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız, "Yoğun ülke gündemi arasında şehrimizi hiç bir zaman ihmal etmeyen Hemşehrimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın baba ocağı Çekerek ilçemize ziyaretlerine eşlik ediyoruz. Türkiye'nin olduğu gibi ilimizinde gelişip kalkınması için, tüm çalışmalarımıza yakın takipte olan değerli büyüğümüz projelerimizin hızlanması için yoğun mesai harcıyor. Rabbim'in izniyle, el birliği içerisinde geleceğin Yozgat'ını inşa etmeyi sürdüreceğiz"dedi.

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Haber: CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ BABA OCAĞI'NDA - Haberler
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