Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1 buçuk yılda ekonomi alanında çok büyük ve tarihi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1 buçuk yılda ekonomi alanında çok büyük ve tarihi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1 buçuk yılda ekonomi alanında çok büyük ve tarihi mücadele veriyoruz.

19.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Son 1 buçuk yılda alanında çok büyük ve tarihi mücadele veriyoruz. 2018 Ağustos ayında tarihin en sinsi ekonomik saldırılarından birine maruz kaldık. Bu saldırılar farklı yol ve yöntemlerde devam etti. Bu tuzağı bozduk ve giderdik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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