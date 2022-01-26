Cumhurbaşkanı özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? 26 Ocak Çarşamba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel yayını hangi kanalda?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 22:00'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi kanalda olacağını merak etti. Peki, Cumhurbaşkanı özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? 26 Ocak Çarşamba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel yayını hangi kanalda? İşte bilgiler...
26 Ocak Çarşamba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel yayını hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖZEL YAYINI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22:00'de canlı yayında NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Kılıçdaroğlu'nın işaret ettiği saat 22.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak. İki açıklamanın aynı saate denk gelmesi dikkat çekti.
Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız
@RTErdogan
, bu akşam 22:00'de NTV özel yayınına konuk olacak.
Yayını Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz."