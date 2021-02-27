Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz."
27.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel