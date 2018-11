Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna ile İlişkilerimizi Her Geçen Yıl Daha da Güçlendirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının imza töreninin ardından yapılan basın toplantısında, "Değerli dostum Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar yol haritasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'nde yaptığı görüşmenin ardından Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi oturumuna geçildi. Oturumun ardından Türkiye-Ukrayna arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması imzalandı. İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli dostum Ukrayna devlet başkanı ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz yıl Ukrayna ile köklü geçmişe sahip ilişkilerimizin 100. yıl dönümüdür. Osmanlı İmparatorluğu 1918 yılında genç Ukrayna halk devletini tanıyan ilk devletlerden biri olmuştur. Bugün ilişkilerimizi o günkü öncü vizyonla yürütüyoruz. Aslında Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin 7. toplantısı bu vizyonun farklı bir yansımasıdır. İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız 2011 yılından bu yana her sene düzenli olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sayede ilişkilerimizi her geçen yıl daha güçlendirdik ve daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bildiğiniz gibi seyahatlerini karşılıklı olarak kimlikle yapabiliyorlar. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Bugün bu toplantıda serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla birlikte ikili ticaret hacminin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum. Savunma sanayi alanında işbirliğimiz her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Şirketlerimiz ortak projelere imza atar hale geldiler. Konsey toplantıları ilişkilerimizin ahdi zeminin sağlamlaştırılmasına vesile hazırlıyor. Az önce değerli dostum Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar yol haritasıdır" dedi.

"Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık"

Bu ikili ve heyetler arası görüşmelerde bölgesel sorunları ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Ülkemiz ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarı vatandaşlarının haklarını korumaya devam edecektir. Kırım Tatarı kardeşlerimize sahip çıktıkları için kıymetli dostuma teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın Ukrayna AGİD özel misyonunun çalışmalarını takdirle izliyoruz. Ülkemiz Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması sadece Ukrayna'nın değil bütün bölgenin yararına olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Ukrayna'daki FETÖ varlığının bütünüyle ortadan kaldırılması için işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum"

FETÖ konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna ile ikili ilişkilerimizin FETÖ konusuna değinmek istiyorum. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları dostluğumuzun gereğini yaparak gerekli desteğini göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde Ukrayna'daki FETÖ varlığının bütünüyle ortadan kaldırılması için işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda maarif vakfıyla özellikle Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğine vurgu yaptık. Bu vesile ile dostum Poroşenko'ya ilişkilerimizin güçlendirilmesi için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL