Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un onuruna verdiği yemeğe katıldı
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. ?
Oğuzhan Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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