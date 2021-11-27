Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un onuruna verdiği yemeğe katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un onuruna verdiği yemeğe katıldı

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un onuruna verdiği yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. ?

Oğuzhan Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

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AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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