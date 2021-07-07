Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımız da hüküm sürdüğü her yerde bu imar ve inşa faaliyetini yürütmüş, zevk-i selim ürünü eserler ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımız da hüküm sürdüğü her yerde bu imar ve inşa faaliyetini yürütmüş, zevk-i selim ürünü eserler ortaya koymuştur. Son devletimiz Cumhuriyeti kurduktan sonra kıt imkanlar ve sürekli artan ihtiyaçlar karşısında maalesef bir dönem bu hassasiyete yeteri kadar dikkat edilememiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm Sincanlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Sizlerle birlikte Hacı Bayram-ı Veli'nin ve Yıldırım Beyazıd'ın şehrini, İstiklal Harbi'nin karargahını, 81 şehrimizin mihmandarı gazi başkentimizi selamlıyorum." diye konuştu.

Fuzuli'nin "Gel gel beru ki savmu salatın kazası var, sensiz geçen zaman-ı hayatın kazası yok." ifadesini aktaran Erdoğan, "Bizim için de milletimizden, sizlerden ayrı geçirdiğimiz vaktin kazası yoktur. İşte bunun için ilk fırsatta hemen çıktık, sizlerle kucaklaşmak üzere huzurunuza geldik. Sizlerin de bizi özlediğinize inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Bugün kollarımızı ülkemizin iki yanına açacağız. Kocaeli'den Konya'ya, Burdur'dan Kars'a, Denizli'den Diyarbakır'a ve Giresun'a kadar ülkemizin dört bir yanında inşası tamamlanan projelerimizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kentsel dönüşümden tarım köye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm eserlerin hayırlı olmasını dileyen ve yatırımların kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Toplu Konut İdaresini, yüklenici firmaları, mühendisleri ve işçileri tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunun anahtarını da bu vesileyle teslim etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erdoğan, TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşların huzurla, güvenle, ağız tadıyla ve esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'ahirette iman, dünyada mekan' diyen, ev sahibi olmaya bu derece önem veren bir milletin mensuplarıyız. Tabii buradaki mekan dünya malının peşinden koşma değil hayatı idamenin asgari şartlarından birine kavuşma anlamındadır. İnsanoğlu dünyaya geldiği günden beri inanç ve ibadetin yanında güvenlik, gıda, konut gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmış, çabalamıştır. Medeniyetlerin somut göstergeleri olan şehirler, ibadet mekanları ve eğitim kurumlarının başını çektiği abide eserlerle tarihteki yerlerini almışlardır."

"Bugün Sincan'da bu muhteşem katılımı görmenin bahtiyarlığını bizlere lütfeden Allah'a hamd olsun." ifadesini kullanan Erdoğan, "Demek ki özlediniz bizi. Bizler de özledik sizi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ecdadımız da hüküm sürdüğü her yerde bu imar ve inşa faaliyetini yürütmüş, zevk-i selim ürünü eserler ortaya koymuştur. Son devletimiz Cumhuriyeti kurduktan sonra kıt imkanlar ve sürekli artan ihtiyaçlar karşısında maalesef bir dönem bu hassasiyete yeteri kadar dikkat edilememiştir. Üstat Necip Fazıl bakın ne diyor 'Bizde şehir yöneticisi belediye reisi seçmekte kriter bedii idrak kıymetinden başka her şey olmuştur' yani şehir yöneticisinin en büyük kriteri güzelliği bilmek, güzelliğin idrakine varmak olmalıdır. Yıllarca ülkemizde şehircilik hep bütçe, gelir, nizam, talimatname, kayıt kuyut üzerinden tartışılmış hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuş, şehirler öksüz kalmıştır. Ama şimdi ben şu eserlerimize bakıyorum, mimarından mühendisine, işçisine hepsinden Allah razı olsun. Ortaya muhteşem eserler çıktı. Şimdi buralarda oturacak ve oturan tüm kardeşlerime Allah mutluluklar versin diyorum. Rabb'im mutluluğunuzu daim etsin diyorum."

Yunus Emre'nin, "Ol imaret eylemez sen viran olmadıkça." ifadelerini aktaran Erdoğan, "Biz tüm gücümüzle çabalamadıkça ortaya imaretin çıkamayacağını söylüyor. Maalesef bu gerçeği ülkemizde yaşayarak gördük. Özellikle köyden şehre göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemiz adeta çirkin bir yapılaşmanın esiri olmuş, şehirlerimiz gecekonduların kuşatmasına girmiştir ama şimdi ben Sincan'da bir başka yapılaşma görüyorum." diye konuştu.

Vatandaşlara "Nasıl memnun musunuz, güzel mi?" diye soran ve "Evet" yanıtı alan Erdoğan, "Hamdolsun." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öyle ki 1970'lerin başına geldiğimizde İstanbul ve İzmir'in nüfusunun yarısı, Ankara nüfusunun yüzde 60'tan fazlası gecekondularda yaşayan insanlardan oluşuyordu. Tabii burada suçlu olan başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değildir. Suçlu gelişmeleri öngörerek gerekli ve yeterli imar düzenlemelerini yapmayan, altyapıyı kurmayan vatandaşımıza öncülük etmeyen, destek vermeyen devrin yöneticileridir. Ülkenin en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı bir dönemde ideal şehircilik örneklerini beklemiyor olsak da daha derli toplu ve planlı bir süreç elbette mümkündür. Şu Ankara'da hamdolsun toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan